صراع الهبوط يشتعل في الرمق الأخير من «البريميرليج» بين 6 أندية

يقترب الدوري الإنجليزي الممتاز، من اسدال الستار على مسابقة هذا الموسم، بعد 36 جولة لعبت حتي الأن ولاتزال مستمرة، ويتبقي جولتين على نهاية المشوار، وكعادة الدوري الأقوى في العالم، كلما اقتربت النهاية، ازدادت الإثارة بين القمة والقاع.

ويبرز "الوطن سبورت" اشتعال المنافسة في البريميرليج هذا الموسم على مراكز الهبوط بين 6 أندية قبل جولتين من النهاية.

تتنافس ستة أندية حتي الأن على البقاء في الدوري، وهم وست بروميتش صاحب المركز الأخير برصيد 28، ستوك سيتي في المركز الـ19 برصيد 30 نقطة، ساوثهامبتون بـ32 نقطة في المركز الـ18، سوانزي سيتي في المركز الـ17 بـ33 نقطة، وكلاً من وست هام وهدرسفيلد بنفس رصيد النقاط الـ35 في المركزين الـ15 والـ16.

- وست بروميتش:

والذي يضم المدافع المصري "أحمد حجازي"، يحتل المركز الأخير، ولعب حتي الأن 36 مباراة، وجمع خلالهم 28 نقطة، من الفوز في 5 مباريات فقط، والتعادل في 13 مباراة، والخسارة في 18 لقاء أخر، ويتبقى له مبارتان، الأولي أمام توتنهام يوم 5 مايو القادم، والثانية أمام كريستال بالاس يوم 13 مايو القادم.

- ستوك سيتي:

والذي يضم ضمن صفوفه الجناح المصري "رمضان صبحي"، يحتل المركز الـ19، ولعب حتى الان 36 لقاء، وجمع خلالهم 30 نقطة، من 6 فوز، و12 تعادل، و18 خسارة، ويتبقى له لقاءان، الأول أمام كرستال بالاس يوم 5 مايو القادم، والثاني ربما يكون لقاء قوي أمام سوانزي يوم 13 مايو القادم.

- ساوثهامبتون:

يحتل المركز الـ18، برصيد 32 نقطة، ولعب حتي الأن 35 لقاء، ويواجه كلاً من ايفرتون في الجولة الـ37 يوم 5 مايو القادم، وبعدها سيلاقي سوانزي يوم 8 من الشهر نفسه في لقاء مؤجل من الجولة الـ31، وينهي مشواره في الدوري بلقاء مانشستر سيتي يوم 13 مايو القادم.

- سوانزي سيتي:

يتواجد في المركز الـ17، برصيد 33 نقطة، ولعب حتي الأن 35 مباراة، ويتبقى له ثلاث لقاءات، الأولي أمام بورنموث في الجولة الـ37 يوم 5 مايو القادم، ويلاقي ساوثهامبتون يوم 8 من نفس الشهر في لقاء مؤجل من الجولة الـ31، ويختتم الدوري بمباراة ستوك سيتي يوم 13 مايو القادم.

- هدرسفيلد:

يحتل المركز الـ16، برصيد 35 نقطة، جمعهم من 35 لقاء، ويتبقى له ثلاث لقاءات قبل الختام، الأولي أمام مانشستر سيتي يوم 5 مايو القادم في الجولة الـ37، ثم يلاقي تشيلسي يوم 9 من الشهر نفسه في لقاء مؤجل من الجولة الـ35، وينهي مشاور الدوري أمام ارسنال يوم 13 مايو القادم، ويعتبر فريق هدرسفيلد من أصعب الفريق التي ستنافس على البقاء هذا الموسم بسبب الثلاث مواجهات القوية التي تنتظره في الأيام المقبلة.

- وست هام:

يواجه غداً مانشستر سيتي، في الجولة الـ36، واذا خسر اللقاء سيدخل في دوامة الهبوط، حيث يحتل المركز الـ15 برصيد 35 نقطة، جمعهم من 34 لقاء، وسيتبقى له ثلاث لقاءات بعد مباراة الغد أمام السيتي، ستكون الأولي يوم 5 مايو أمام ليستر سيتي، والثانية أمام مانشستر يونايتد يوم 9 مايو في مباراة مؤجلة من الأسبوع الـ31، والأخيرة أمام ايفرتون يوم 13 من الشهر القادم، ويعتبر ايضا وست هام حاله حال فريق هدرسفيلد، حيث تنتظره لقاءات صعبة ومصيرية من أجل البقاء أو الهبوط.