بالفيديو| يوفنتوس يقترب من حصد «الكالتشيو» بثلاثية في إنتر ميلان

أقترب فريق يوفنتوس من حصد لقب بطولة الدوري الإيطالي الممتاز هذا الموسم، وذلك عقب انتصاره الثمين على انتر ميلان بنتيجة 3-2، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين بالجولة الـ35 من البطولة.

أحرز ثلاثية اليوفي كلاً من : دوجلاس كوستا في الدقيقة 13، ميلان سكرينيار في الدقيقة 87 من ركلة جزاء، هيجوايين في الدقيقة 89، فيما أحرز ثنائية انتر ميلان كلاً من : إيكاردي في الدقيقة 52، أندريا بارزالي في الدقيقة 65 بالخطأ في مرماه.

وأكمل إنتر ميلان اللقاء بـ عشرة لاعبين بعد طرد لاعبه ماتياس فيتشينو في الدقيقة 18.

بهذا الفوز ارتفع رصيد يوفنتوس إلى 88 نقطة في الصدارة بفارق 4 نقاط عن نابولي الوصيف، فيما توقف رصيد إنتر ميلان عند 66 نقطة في المركز الخامس.