أسطورة ليفربول: سأكون الأسعد بالعالم حال تحطيم «صلاح» رقمي القياسي

أعرب أسطورة فريق ليفربول الأسبق إيان راش عن سعادته الكبيرة بالمستوى الرائع الذي يقدمه النجم المصري محمد صلاح هداف وأيقونة ليفربول الموسم الجاري رفقة الريدز.

وأكد راش في تصريحات صحفية نقلتها عنه "ميرور"، قائلاً : "هو لاعب رائع للغاية، فهو يقدم موسم خارق واستثنائي للغاية هذا الموسم رفقة ليفربول، وبالتأكيد سأكون أسعد شخص بالعالم، إذ تمكن من تحطيم رقمي القياسي من حيث عدد الأهداف التي سجلتها خلال موسم واحد فقط مع الفريق، والبالغة 47 هدفاً، أثق تماماً في قدرته على كسر هذا الرقم".

وأضاف "لقد استمتعت جداً بمقابلته عقب مواجهة روما الأخيرة في دوري الأبطال، فهو انسان متواضع للغاية، وفي قمة التركيز والتصميم على تحقيق حلمه المتواصل بتسجيل الأهداف، والظهور بأفضل مستوى".

وأكمل "هدفه الأول أمام روما كان عظيماً، لا يسجله سوى الثنائي الأفضل بالعالم رونالدو، وميسي".