صلاح عن أزمته الأخيرة: للأسف التعامل "مهين" جداً

ألمح محمد صلاح لاعب ليفربول والمنتخب المصري، إلى غضبه تجاه الطريقة التي تعامل بها اتحاد الكرة في الأزمة التي جمعت الطرفين مؤخراً حول استغلال صورته في إعلان ترويجي دون إذن.

وقال صلاح عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «بكل أسف طريقة التعامل فيها إهانة كبيرة جدًا.. كنت أتمنى التعامل يكون أرقى من كدا».

وكان رامي عباس وكيل محمد صلاح، أشار في وقت سابق إلى وجود أزمة بين لاعب المنتخب المصري واتحاد الكرة بسبب أمور متعلقة باستغلال حقوق رعاية اللاعب دون إذنه، وكانت الأزمة في طريقها للانتهاء بعد أن حاول اتحاد الكرة الجلوس على طاولة التفاوض لإنهاء لإجتثائها من جذورها ولكن لم يحدث أي تطور من كلا الطرفين ولم يتوصلا إلى اتفاق حتى هذه اللحظة.

وقرر رامي عباس وكيل أعمال محمد صلاح، اللجوء إلى وزير الشباب والرياضة خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، واستبعد لاعب ليفربول والمنتخب المصري التوصل إلى حل لأزمته بعد أن أشار عبر حسابه إل ى الأزمة قائلاً: «مش باين» رداً على تساؤلات حول تطورات مشكلته مع الجبلاية.