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منذ 53 دقيقة
كتب: عثمان إبراهيم
عاجل| رحيل مدرب ليفربول قبل مواجهة روما

المدير الفني يورجن كلوب والمدرب بوفاتش بجواره

أعلن زيليكو بوفاتش المدرب المساعد لليفربول الإنجليزي، استقالته من الجهاز التدريبي المعاون للألماني يورجن كلوب المدير الفني للريدز.

وجاءت استقالة "بوفاتش" ذو الـ56 عاما مفاجئة للجميع، خاصة أنها حدثت قبل 48 ساعة فقط من مواجهة ليفربول وروما في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويعمل "بوفاتش" مع يورجن كلوب منذ 17 عاما، وكان يطلق عليه اسم "المخ"، ويعتبر الذراع الأيمن والمساعد الأهم في فريق يورجن كلوب، وعمل معه أثناء تولي الأخير لتدريب فرق ماينز وبوروسيا دورتموند الألمانيين، وليفربول الإنجليزي.

وكشفت جريدة "ميرور" البريطانية أن "بوفاتش" قدّم استقالته بالفعل لإدارة ليفربول، بعدما تقلصت أدواره الفنية داخل الفريق ولم يعد له دور في اختيار التشكيل، ولم يتك الكشف حتى الآن هل سيرحل "بوفاتش" فورا أم سيستمر حتى نهاية الموسم الجاري.

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