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ليفربول يحدد موعد تجديد عقد «صلاح» وراتبه الأسبوعي الجديد

اليوم PM 12:02
كتب: أحمد أبوالليل
ليفربول يحدد موعد تجديد عقد «صلاح» وراتبه الأسبوعي الجديد

صلاح

كشفت تقارير صحفية، اليوم، أن نادي ليفربول الإنجليزي يفكر في تجديد عقد لاعبه المصري محمد صلاح، خلال الفترة المقبلة، من أجل الحفاظ عليه من رحيله لكبار أندية أوروبا.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن نادي ليفربول يسعى لحماية صلاح، حيث يسعى الريدز لإغراء الفرعون المصري بالبقاء في صفوفه، من خلال منحه عقدًا جديدًا، تبلغ فيه قيمة راتبه الأسبوعي حوالي 185 ألف جنيه استرليني، أي حوالي أكثر من ضعف راتبه الأسبوعي الحالي 90 ألف جنيه استرليني.

وأضافت الصحيفة أن ليفربول يسعى لتجديد عقد صلاح قبل مشاركته مع منتخب مصر في مونديال روسيا، لقطع الطريق على ريال مدريد الإسباني، الذي يسعى لضمه بقوة.

جدير بالذكر أن صلاح، يتصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 31 هدفا كما أنه يتساوى مع ليونيل ميسي، لاعب برشلونة، في صدارة هدافي العالم برصيد 43 هدفا.

 

 

 

 

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