«العميل المزدوج» يشعل المونديال.. و«العرب» يدعمون صفوفهم بـ«خليط غرباء»

نقلا عن العدد الورقي

أيام وينطلق أكبر حدث كروى فى العالم على أرض روسيا، التى تستضيف كأس العالم، حلم كل لاعب المشاركة به على مر التاريخ، وفى المونديال تبرز ظاهرة أصحاب الجنسيات المزدوجة داخل معظم المنتخبات المشاركة، حيث حرصت منتخبات عريقة على تدعيم صفوفها بعدد من اللاعبين «الغرباء»، لخوض المونديال، بما فيها المنتخبات العربية الأربعة المتأهلة للعرس العالمى.

تونس:

يأتى المنتخب التونسى على رأس القائمة بستة لاعبين من مزدوجى الجنسية، الذين قد يدافعون عن ألوان نسور قرطاج فى المونديال لأول مرة، وهم يوهان بن علوان، لاعب ليستر سيتى الإنجليزى المعار إلى نادى فيورنتينا الإيطالى، صاحب الجنسية الفرنسية، الذى كاد ينضم لمنتخب تونس عام 2012، إلا أن عدم خضوعه للكشف الطبى حينها حال دون تحقيق ذلك، ليعود نبيل معلول المدير الفنى للمنتخب التونسى، العائد للمونديال بعد غياب 12 عاماً، ويقرر ضمه مرة أخرى، إضافة إلى معز حسن، حارس مرمى نيس الفرنسى والمعار إلى نادى «شاتورو»، الذى تدرّج فى المنتخبات الفرنسية المختلفة قبل أن يختار المنتخب التونسى لتمثيله فى المونديال، وإلياس السخيرى صاحب الجنسية الفرنسية ولاعب مونبيليه الفرنسى، إضافة إلى سيف الدين الخاوى، لاعب تروا والمنتخب الأولمبى الفرنسى السابق، كما يبحث الجهاز الفنى استدعاء الثنائى كريم مرابطى، صاحب الأصول السويدية، وكريم العريبى صاحب الأصول الإيطالية، الذى يسعى «معلول» لضمهما.

مصر:

رغم عدم الإعلان بشكل رسمى عن قائمة «الفراعنة»، التى ستخوض العرس العالمى بعد غياب 28 عاماً، يصبح اسم سام مرسى، لاعب ويجان الإنجليزى، ضمن الأسماء المرشّحة بقوة لارتداء القميص الأحمر خلال كأس العالم، حيث إن «مرسى» الذى يملك الجنسيتين المصرية والإنجليزية، فى حالة اختياره ضمن القائمة النهائية للمنتخب الوطنى التى ستخوض المونديال، سيُصبح أول لاعب مزدوج الجنسية يمثل «الفراعنة» فى كأس العالم فى التاريخ.

السعودية:

المنتخب السعودى الذى يعود للظهور فى البطولة الأكبر على مستوى العالم بعد غياب منذ عام 2006، قرّر أن ينضم إلى قائمة المنتخبات التى تضم «مزدوجى الجنسية»، بعدما فجر الأرجنتينى خوانى بيتزى، المدير الفنى لـ«الأخضر»، باستدعاء هارون كمارا، مهاجم القادسية السعودى، قبل أشهر من المشاركة بالعرس العالمى، والذى انضم للفريق السعودى بعد فتح باب الانتقالات للاعبين المواليد للعب فى المملكة، ليتألق اللاعب صاحب الأصول الغينية، ويجبر المدير الفنى على ضمه للمنتخب الأول.

المغرب:

دخل المنتخب المغربى، آخر المنتخبات العربية المتأهلة للمونديال ضمن القائمة، ورغم عدم تأكد مشاركة منير حدادى مع «أسود الأطلس» حتى الآن، إلا أن مسئولى المنتخب يتمسّكون بالطرق الشرعية لضمه حتى الآن، خصوصاً أن اللاعب صاحب الجنسية الإسبانية والمولود لأبوين مغربيين مثل المنتخب الإسبانى لمدة 13 دقيقة خلال تصفيات يورو 2016، مما جعل الاتحاد الدولى «فيفا» يصدر قراراً بعدم السماح للاعب بتمثيل المغرب بالمونديال، ليلجأ الاتحاد المغربى إلى المحكمة الرياضة للفصل فى الأمر، بحد أقصى منتصف مايو المقبل، من أجل انضمام اللاعب إلى معسكر المنتخب حال السماح له بالمشاركة.

روسيا:

يعتبر المنتخب الروسى هو المنتخب الأوروبى الوحيد، الذى قرّر ضم لاعب مزدوج الجنسية جديد للظهور بقميصه فى المونديال، وذلك بعد سماح الاتحاد الدولى للعبة «فيفا» بمشاركة لاعب الوسط الفنلندى سيرجى إيرمينكو لاعب سبارتاك موسكو بقميص «الدب الروسى» فى البطولة التى يستضيفها على أرضه ووسط جماهيره، حيث شارك اللاعب من قبل ضمن صفوف المنتخب الفنلندى للشباب، قبل أن يتم استدعاؤه من جانب ستانيسلاف تشيرتشيسوف، للمشاركة بالعرس العالمى.