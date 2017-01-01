«صلاح» ثالث لاعب في ليفربول يحصد جائزة رابطة النقاد الرياضيين

ظفر المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم، بجائزة رابطة النقاد الرياضيين في إنجلترا، لأفضل لاعب في البريميرليج خلال الموسم الحالي 2017-2018.

وأصبح محمد صلاح ثالث لاعب من ليفربول يتوج بجائزة رابطة النقاد بعد كل من ستيفين جيرارد، أسطورة الريدز السابق ولويس سواريز، لاعب الفريق السابق ولاعب برشلونة الإسباني الحالي.

وتمكن صلاح من حصد الجائزة بعد المستوى الرائع الذي يقدمه مع الريدز منذ انتقاله إليه قادما من روما الإيطالي، بداية الموسم في صفقة بقيمة 42 مليون يورو.

واستطاع الفرعون المصري أن يحصد الجائزة عن جدارة واستحقاق بعدما تمكن من قيادة ليفربول إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا والاقتراب من نهائي البطولة عقب الفوز في ذهاب نصف النهائي على روما 5-2، كما أن مومو يتصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي حاليا برصيد 31 هدفا قبل جولتين على النهاية، فيما يتساوى مع ليونيل ميسي، لاعب برشلونة الإسباني في صدارة هدافي العالم.