بالصور| محمد صلاح تحت حراسة الشرطة قبل موقعة روما

توجهت بعثة نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم، إلى العاصمة الإيطالية، روما، من أجل موقعة إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا "الشامبيونزليج"، بين الريدز والجيالوروسي،.

وظهر المصري محمد صلاح، جناح ليفربول مع ضابط شرطة لحراسته فور وصوله مع فريقه إلى المطار، استعدادًا لاستقلال الطائرة نحو تورينو لمواجهة روما في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، غدًا الأربعاء.

وتواجد صلاح داخل المطار برفقة الضباط المكلف بحراسته والذي لم يمكنه من التقاط الصور مع المشجعين بأريحيه.

جدير بالذكر أن ليفربول تمكن من الفوز على روما في لقاء الذهاب بإنجلترا بنتيجة 5-2.