بالصور| جماهير ليفربول ترفع لافتات لمحمد صلاح في روما

وصلت جماهير ليفربول الإنجليزي إلى العاصمة الإيطالية روما، استعدادا لمباراة الفريق الإنجليزي في مواجهة روما غدا في إياب دور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوربا.

وحرصة الجماهير على الاحتفال قبل المواجهة، برفع لافتات بها شعار الفريق الإنجليزي، واللاعب المصري محمد صلاح.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز ليفربول بخمسة أهداف لهدفين، ويحتاج للتعادل السلبي أو الفوز بأي نتيجة للتأهل رسميا إلى المباراة النهائية التي تقام في العاصمة الأوكرانية كييف.