الوطن سبورت

أحدث الأخبار

أخر الأخبار

الزمالك يهدد الإنتاج الحربى قبل مواجهة الكأس

الرجاء ينتظر عروض رسمية لبيع ثلاثي الفريق

بعد وصوله القاهرة.. "جونيس" يقترب من تدريب وادي دجلة

دوري الأبطال| تعرف على "دخلة" جماهير الريال في المواجهة الحاسمة أمام بايرن

بالصور| جماهير ليفربول ترفع لافتات لمحمد صلاح في روما

منذ 24 دقيقة
كتب: محمد خيري
بالصور| جماهير ليفربول ترفع لافتات لمحمد صلاح في روما

جماهير ليفربول ترفع لافتات لمحمد صلاح في روما

وصلت جماهير ليفربول الإنجليزي إلى العاصمة الإيطالية روما، استعدادا لمباراة الفريق الإنجليزي في مواجهة روما غدا في إياب دور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوربا.

وحرصة الجماهير على الاحتفال قبل المواجهة، برفع لافتات بها شعار الفريق الإنجليزي، واللاعب المصري محمد صلاح.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز ليفربول بخمسة أهداف لهدفين، ويحتاج للتعادل السلبي أو الفوز بأي نتيجة للتأهل رسميا إلى المباراة النهائية التي تقام في العاصمة الأوكرانية كييف.

أخبار متعلقة

محمد صلاح.. الفرعون المصرى ملكاً على أوروبا

محمد صلاح.. الفرعون المصرى ملكاً على أوروبا
ميدو يشيد بمحمد صلاح..«لاعب الموسم»

ميدو يشيد بمحمد صلاح..«لاعب الموسم»

بالصور| محمد صلاح تحت حراسة الشرطة قبل موقعة روما

توجهت بعثة نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم، إلى العاصمة الإيطالية، روما، من أجل موقعة إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا "الشامبيونزليج"، بين الريدز والجيالوروسي،.

شوبير يشيد بمحمد صلاح.. «فخور بك جداً»

أشاد أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي السابق، بحضور محمد صلاح لأحد المدارس بانجلترا ومفاجئة عدد من طلبة المدرسة بوجوده.

أخبار قد تعجبك

اتحاد الكرة يرفض تمييز «صلاح».. ويحذف صورته

استطلاع رأى

  • سموحة

    سموحة

  • -

    :

    -

    06:00 PM

    كأس مصر
  • وادي دجلة

    وادي دجلة

  • ريال مدريد

    ريال مدريد

  • -

    :

    -

    08:45 PM

    دوري أبطال أوروبا
  • بايرن ميونخ

    بايرن ميونخ

الأكثر قراءة

رسميا..الاتحاد الإنجليزي يرفض معاقبة محمد صلاح

عاجل| رحيل مدرب ليفربول قبل مواجهة روما

خروج الأهلي من الكأس تقلص فرص الزمالك في التأهل للكونفدرالية الموسم المقبل
الأهلى يفقد «أزارو» أمام الترجى.. وعروض رسمية لـ«باكامانى وريان»