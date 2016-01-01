ريال مدريد يضحى بثلاثة نجوم للتعاقد مع محمد صلاح

ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن نادي ريال مدريد الإسباني يحاول تمويل صفقة الدولي المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي ببيع ثلاثة من نجومه في فترة الانتقالات الصيفية.

بحسب صحيفة ديلي ستار البريطانية فإن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد يريد بيع ثلاثة لاعبين هم جاريث بيل، وكريم بنزيمة وداني سيبايوس لتمويل تلك الصفقة الكبرى ، حيث يرغب للوصول إلى المبلغ المطلوب من ليفربول وهو 176 مليون جنيه استرليني.

يذكر أن ليفربول يخطط إلى تمديد عقد محمد صلاح قبل نهاية الموسم، لمنعه من الانتقال إلى ريال مدريد مع مضاعفة راتبه الأسبوعي.