بالفيديو..هدف مبكر لـبايرن ميونخ فى شباك الريال

تقدم فريق بايرن ميونخ الألمانى على مضيفه ريال مدريد الإسباني بهدف دون مقابل فى المباراة المقامة حاليا على ملعب سنتياجو برنابيو فى اياب نصف نهائى دورى الابطال.

جاء الهدف عبر كيميتش بالدقيقة الثانية من عمر المباراة .

وكان لقاء الذهاب الذى أقيم الإسبوع الماضى بالأليانز ارينا، انتهى بفوز النادى الملكى بهدفين مقابل هدف.

وجاءت تشكيلة ريال مدريد على النحو التالي:

حراسة المرمى: كيلور نافاس.

الدفاع: فاسكيز، فاران، راموس، مارسيلو.

الوسط: كوفاسيتش، كروس، مودريتش، أسينسيو.

الهجوم: كريم بنزيما وكريستيانو رونالدو.

وجاءت تشكيلة بايرن ميونخ كالتالي:

حراسة المرمى: أولريتش.

الدفاع: كيميتش، زوله، هوميلز، ديفيد ألابا.

الوسط: توليسو، خاميس رودريجيز، تياجو ألكانتارا.

الهجوم: توماس مولر، فرانك ريبيري، روبرت ليفاندوفسكي.