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«روي كين» : «صلاح» حول روما إلى أشلاء

منذ 34 دقيقة
كتب: محمد سعيد عبد العظيم
«روي كين» : «صلاح» حول روما إلى أشلاء

صلاح

تغزل أسطورة مانشستر يونايتد روي كين في النجم المصري وهداف فريق ليفربول محمد صلاح، وذلك قبل مباراة الريدز المرتقبة أمام روما في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا غداً الأربعاء.

وقال كين في تصريحات لشبكة قنوات "أي تي في سبورت" : "من المستبعد تماماً أن يعود فريق روما في نتيجة مباراته أمام ليفربول من خلال لقاء الإياب بين الفريقين، خاصة في ظل الأداء المذهل الذي قدمه الريدز ذهاباً".

وتابع "محمد صلاح وزملاؤه مزقوا روما تماماً، بل وحولوها إلى أشلاء، نعم قد يظهر روما بشكل أفضل مما كان عليه في لقاء الذهاب، لكن من المستحيل أن يحقق الفوز بثلاثية نظيفة، لا سيما في ظل إمتلاك فريق ليفربول لعامل السرعة في بناء الهجمات".

الجدير بالذكر أن ليفربول قد فاز ذهاباً على روما بنتيجة 5-2، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "أنفيلد".

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