بالفيديو..كريم بنزيمة يتعادل للريال مع البايرن

منذ 31 دقيقة

منذ 31 دقيقة

نجح فريق ريال مدريد الإسباني فى تسجيل هدف التعادل فى شباك ضيفه بايرن ميونخ الألمانى فى المباراة المقامة حاليا على ملعب سنتياجو برنابيو فى اياب نصف نهائى دورى الابطال.

تقدم البايرن عبر كيميتش بالدقيقة الثانية وتعادل كريم بنزيمة للريال بالدقيقة 11 .

وكان لقاء الذهاب الذى أقيم الإسبوع الماضى بالأليانز ارينا، انتهى بفوز النادى الملكى بهدفين مقابل هدف.

وجاءت تشكيلة ريال مدريد على النحو التالي:

حراسة المرمى: كيلور نافاس.

الدفاع: فاسكيز، فاران، راموس، مارسيلو.

الوسط: كوفاسيتش، كروس، مودريتش، أسينسيو.

الهجوم: كريم بنزيما وكريستيانو رونالدو.

وجاءت تشكيلة بايرن ميونخ كالتالي:

حراسة المرمى: أولريتش.

الدفاع: كيميتش، زوله، هوميلز، ديفيد ألابا.

الوسط: توليسو، خاميس رودريجيز، تياجو ألكانتارا.

الهجوم: توماس مولر، فرانك ريبيري، روبرت ليفاندوفسكي.