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بالفيديو..خاميس يسجل هدف تعادل البايرن فى الريال

اليوم PM 10:09
كتب: تاج الدين حسن
بالفيديو..خاميس يسجل هدف تعادل البايرن فى الريال

خاميس رودريجيز

أدرك خاميس رودريجيز نجم بايرن ميونخ الألمانى هدف التعادل لفريقه فى شباك ريال مدريد الإسباني فى المباراة المقامة حاليا على ملعب سنتياجو برنابيو فى اياب نصف نهائى دورى الابطال.

جاء خاميس بالدقيقة 62 لتصبح النتيجة ، تعادل الفريقين بهدفين لكل منهما   .

وكان لقاء الذهاب الذى أقيم الإسبوع الماضى بالأليانز ارينا، انتهى بفوز النادى الملكى بهدفين مقابل هدف.

وجاءت تشكيلة ريال مدريد على النحو التالي:

حراسة المرمى: كيلور نافاس.

الدفاع: فاسكيز، فاران، راموس، مارسيلو.

الوسط: كوفاسيتش، كروس، مودريتش، أسينسيو.

الهجوم: كريم بنزيما وكريستيانو رونالدو.

وجاءت تشكيلة بايرن ميونخ كالتالي:

حراسة المرمى: أولريتش.

الدفاع: كيميتش، زوله، هوميلز، ديفيد ألابا.

الوسط: توليسو، خاميس رودريجيز، تياجو ألكانتارا.

الهجوم: توماس مولر، فرانك ريبيري، روبرت ليفاندوفسكي.

 

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