بالفيديو| بنزيما يقود الريال لنهائي دوري الأبطال الثالث توالياً على حساب البايرن

نجح فريق ريال مدريد في التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا الثالث توالياً بشق الأنفس، وذلك بعد تعاد مع ضيفه الثقيل بايرن ميونخ في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بنتيجة 2-2، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب "سانتياجو برنابيو"، مستفيداً بذلك من انتصاره ذهاباً على الفريق البافاري بنتيجة 2-1.

أحرز هدفي الريال كريم بنزيما في الدقيقتين 11، 46، فيما أحرز هدفي البايرن كلا من كيميتش في الدقيقة الثالث، وخاميس رودريجيز في الدقيقة 63.

3دقائق فقط كانت كافية لإحراز كيميتش هدف التقدم لبايرن ميونيخ، قبل أن يدرك كريم بنزيما هدف التعادل في الدقيقة 11برأسية من داخل منطقة الجزاء.

وأهدر جيمس رودريجيز أخطر فرص الشوط الأول في الدقيقة 34 حينما سدد الكرة فوق المرمى بغرابة شديدة.

واستحوذ لاعبي البايرن على الكرة طوال أحداث الشوط الأول، حيث اعتمد لاعبي البافاري على تبادل الكرة بشكل متتالي.

وفي الدقيقة 44 اعترض لاعبي بايرن ميونيخ على حكم المباراة التركي تشاكير بعد لمس الكرة يد مارسيلو إلا أنه رفض احتساب ركلة جزاء.

دخل فريق ريال مدريد الشوط الثاني من المباراة بكل قوة، وأمتلك السيطرة على وسط الميدان، ونجح في تشكيل خطورة كبيرة على مرمى الفريق البافاري بالعديد من الهجمات، وفي الدقيقة 46 ومن خطأ فادح من حارس بايرن ميونخ أولرايخ الذي سقط بشكل مفاجىء عند استلامه كرة عن طريق الخطأ من زميله بالفريق توليسو، ليخطف كريم بنزيما الكرة منه ويضها بالمرمى بكل سهولة محرزاً هدف فريقه الثاني.

وفي الدقيقة 51 رفض حكم اللقاء احتساب ركلة جزاء جديدة للبايرن، وذلك بعد تعرض روبرت ليفاندوفسكي لعرقلة داخل منطقة جزاء الريال.

وفي الدقيقة 53 كاد مودريتش أن يحرز ثالث أهداف فريقه من تسديدة قوية، لكنها مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى الفريق البافاري، وفي الدقيقة 54 كاد رونالدو أن يسجل أول أهدافه في المباراة بعدما سدد كرة قوية من داخل منطقة جزاء البايرن، لكنها مرت أعلى عارضة أولرايخ.

ونجح خاميس رودريجيز في إحراز هدف التعادل الثاني للفريق البافاري في الدقيقة 63 من تسديدة قوية داخل منطقة جزاء الميرينجي.

وفي الدقيقة 74 كاد أن يحرز بايرن ميونخ هدف ثالث من تسديدة قوية عن طريق كينجسلي كومان، لكن كيلور نافاس حارس الريال تصدى للكرة ببراعة.

وقبل نهاية اللقاء بعشر دقائق تبادل كلا الفريقين السيطرة على زمام المباراة حتى نهايتها دون أي تغيير في نتيجتها.