صلاح يتحدث عن حلمه الذي يراوده منذ الطفولة في دوري الأبطال

تمنى محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي تحقيق حلمه منذ الصغر بالفوز بدوري أبطال أوروبا مع اقتراب فريقه من التأهل للمباراة النهائية.

وأعرب محمد صلاح في تصريحاته لقناة أون إي عن سعادته الغامرة بفخر الشعب المصري به بعد التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، واقترب حلمهم من مشاهدة لاعب مصري في هذه الدوار النهائية في أكبر بطولة على مستوى العالم.

وقال صلاح:" أتذكر حينما كن ت في العاشرة من عمري وأشاهد مباريات دوري أبطال أوروبا على التليفزيون، الفوز بدوري الأبطال هو حلم بالنسبة لي وأتمنى تحقيقه لإسعاد كل المصريين".

وأضاف صلاح: " إحساسي يختلف حينما أفكر في حلم المصريين بمشاهدتي أتوج بدوري الأبطال، فهم حاليا يشاهدونني ويعطونني الأمل وهذا شئ يسعدني كثيرا".

وتابع صلاح:" لعبت من قبل أمام ريال مدريد وبايرن ميونيخ، ولكن كل ما يشغل تفكيري حاليا مباراة روما".