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«صلاح» يتلقي الهزيمة الثالثة له علي ملعب «الأولمبيكو» في البطولات الأوروبية

صلاح يتحدث عن المقارنة مع رونالدو في نهائي كييف.. ودور «سباليتي» في تطوير أدائه

منذ 45 دقيقة
كتب: أحمد موسى
صلاح يتحدث عن المقارنة مع رونالدو في نهائي كييف.. ودور «سباليتي» في تطوير أدائه

صلاح

أعرب محمد صلاح لاعب ليفربول عن سعادته بتأهل فريقه لنهائي دوري أبطال أوروبا، مؤكدا أن الأهم هو تحقيق الحلم بالصعود لنهائي كييف رغم الهزيمة بأربع أهداف مقابل هدفين.

وقال صلاح في تصريحاته التليفزيونية عقب المباراة:" أتمنى تحقيق حلمي منذ الصغر وأتوج بدوري أبطال أوروبا فأنا أعلم أنه حلم كل الجماهير المصرية والعربية وسنسعى لتحقيقه".

وعن المقارنة بينه وبين رونالدو في المباراة النهائية، أجاب صلاح:"صلاح ليس بمفرده، فالفريق ككل ساهم في التأهل للمباراة النهائية، نعلم أنها مباراة فاصلة أمام فريق كبير يقوده أفضل لاعب في العالم ولكن سنقاتل من أجل الحلم".

وعن الهزيمة أمام روما برباعية، أجاب صلاح:" الكل يتحمل النتيجة ليس الدفاع فقط، فالفريق ككل يدافع ويهاجم، والأهم هو أن نسعى للتصحيح من الأخطاء قبل نهائي كييف".

 

وبسؤاله عن الدور الأبرز في تطور مستواه منذ بداية رحلته الاحترافية من بازل حتى ليفربول، أجاب صلاح:"أوجه الشكر لسباليتي مدربي السابق في روما ومدرب إنتر ميلان الحالي، استطاع أن يطور من أدائي كثيرا".

ونجح فريق ليفربول في التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك على الرغم من خسارته أمام روما الإيطالي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بنتيجة 4-2، مستفيداً بذلك من انتصاره ذهاباً بنتيجة 5-2 على الفريق الإيطالي.

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