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بالصور| ليفربول قبل مواجهة الريال: «علشان تدخل دايرتنا محتاج فيزا وتأشيرة»

منذ 37 دقيقة
كتب: ندى قطب
بالصور| ليفربول قبل مواجهة الريال: «علشان تدخل دايرتنا محتاج فيزا وتأشيرة»

ليفربول

يحتفل نادي ليفربول الإنجليزي، بالفوز الذي حققه على نظيره روما الإيطالي، أمس الأربعاء، في لقاء التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا لملاقاة ريال مدريد.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي ليفربول الإنجليزي عبر حسابها الرسمي  بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صورة تبرز إنجازات الريدز في دوري الأبطال، معلقة: «علشان تدخل دايرتنا محتاج فيزا وتأشيرة».

وصعد الريدز إلى المباراة النهائية، بعد فوزهم على فريق العاصمة الإيطالية روما بسبعة أهداف مقابل ست، في مجموع اللقائين.

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