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«صلاح» : سنقوم بكل شيء ممكن من أجل التتويج بدوري الأبطال

منذ 17 دقيقة
كتب: محمد سعيد عبد العظيم
«صلاح» : سنقوم بكل شيء ممكن من أجل التتويج بدوري الأبطال

محمد صلاح

أكد نجم وهداف فريق ليفربول محمد صلاح على رغبته الكبيرة هو وجميع زملاؤه بالفريق من أجل التتويج بدوري أبطال أوروبا على حساب ريال مدريد، خلال المباراة المرتقبة بين الفريقين، والمقرر إقامتها 26 مايو المقبل في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأكد صلاح في تصريحات لشبكة "فوكس سبورتس" الأمريكية، قائلاً : "التتويج بدوري أبطال أوروبا هو حلم كبير لنا بالنسبة لنا كلاعبين، وسنقوم بكل شيء ممكن من أجل الظفر بالبطولة، فإن تتأهل للنهائي وتتلقى اللكمات تلو الأخرى دون أن تقوم بإي شيء، ومن ثم تذهب للمنزل مباشرة فهذا هو أسوأ شعور على الإطلاق قد يراودك".

وأكمل "أعلم أن تالتتويج بدوري الأبطال هو أمر في غاية الصعوبة، لكننا نستطيع أن نفعلها، بالتأكيد أمر مذهل للغاية أن تتأهل للنهائي، لكن التتويج باللقب هو الأمر الأروع بالطبع، ومباراة واحدة فقط هي التي تفصلنا عن الظفر بالبطولة".

 

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