اتحاد الكرة: مستوى صلاح لم يتراجع حتى نكون السبب

نقلاً عن العدد الورقي

شدد مجدى عبدالغنى، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، على انتهاء أزمة محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى ومنتخب مصر مع اتحاد الكرة، والخاصة بوضع صورة اللاعب بجوار شعار إحدى شركات الاتصالات المنافسة للشركة المتعاقد معها، قائلاً: «محمد صلاح نجم كبير وفى قلوبنا جميعاً خاصة هانى أبوريدة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، ومش ممكن نزعل صلاح حتى لو ده كان على حساب مصلحة الاتحاد وعقود الرعاية»، وأتم: «كل طلبات محمد صلاح مجابة ولا يرضينا غضبه من اتحاد الكرة».

ورفض «عبدالغنى» الاتهامات التى أطلقها البعض ضد اتحاد الكرة، خلال الساعات الماضية، وتحميله مسئولية عدم ظهور محمد صلاح بمستواه وإحرازه أهدافاً خلال مباراة فريقه أمام روما الإيطالى فى الدور قبل النهائى لدورى أبطال أوروبا، وقال: «من يردد ذلك لا يفهم شيئاً فى كرة القدم، من تابع المباراة يعلم أن صلاح كان مراقَباً لأنه نجم ليفربول وأى مدير فنى يدخل اللقاء يكون على رأس خطته فرض رقابة لصيقة على النجم المصرى، لما لديه من قدرات تؤهله لتغيير نتيجة اللقاء لصالح فريقه فى أى وقت».

ووجه مجدى عبدالغنى تساؤلاً إلى كل من أطلق الاتهامات ضد اتحاد الكرة، قائلاً: «لو افترضنا أن محمد صلاح لم يظهر بالمستوى المطلوب، لماذا لم يقم يورجن كلوب المدير الفنى لليفربول الإنجليزى بسحبه من المباراة واستبداله بلاعب آخر؟»، وأكمل: «أتمنى من الجميع مساندة محمد صلاح ودعمه والجميع فى اتحاد الكرة وعلى رأسهم هانى أبوريدة يدعمون الفرعون المصرى لأنه فخر لبلدنا ولن نلتفت لأى مهاترات يرددها شخصيات هدفها خلق أزمة بين اللاعب واتحاد الكرة ومنتخب الفراعنة قبل كأس العالم بروسيا يونيو المقبل».