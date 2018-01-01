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 «فيفا»: مونديال 2018 الفرصة الأخيرة لـ«رونالدو وميسى»

منذ 48 دقيقة
كتب: عثمان إبراهيم
 «فيفا»: مونديال 2018 الفرصة الأخيرة لـ«رونالدو وميسى»

ميسي ورونالدو

نقلاً عن العدد الورقي 

 نشر الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا» تقريراً عن المنافسة الشديدة التى ستكون بين البرتغالى كريستيانو رونالدو والأرجنتينى ليونيل ميسى، من أجل رفع كأس العالم لأول مرة فى تاريخ كل منهما.

وأكد «فيفا» فى تقريره أن مونديال روسيا 2018 ربما يكون الفرصة الأخيرة لـ«رونالدو وميسى» اللذين سيطرا على لقب أفضل لاعب فى العالم آخر 10 سنوات، خاصة أنه بحلول عام 2022 سيكون عمر «رونالدو» 37 عاماً، بينما سيتم «ميسى» عامه الـ35 وهو ما يقلل فرص وجود وحصول كليهما على لقب البطولة التى تستضيفها قطر بعد 4 سنوات.56 عاماً هى أطول فترة غاب فيها منتخب عن كأس العالم وحققها منتخبا مصر «1934-1990» والنرويج «1938-1994».

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