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«صلاح»: أتمنى أن أصبح مثل «جيرارد» لأنه لاعب عظيم

اليوم PM 03:37
كتب: محمد السيسي
«صلاح»: أتمنى أن أصبح مثل «جيرارد» لأنه لاعب عظيم

صلاح وجيرارد

أكد الدولي محمد صلاح، جناح نادي ليفربول الإنجليزي أن لاعبه المفضل في الريدز على مدار التاريخ هو الإنجليزي ستيفين جيرارد.

وقال صلاح في تصريحات نقلتها صحيفة مترو الإنجليزية: "اعتدت اللعب مع جيرارد على بلاي ستيشن، وأسطورة النادي الذي اتذكره طوال الوقت هو جيرارد، فقد اعتاد على التسديد من مسافة بعيدة، وسجل العديد من الأهداف".

وأضاف: "لقد قابلته مرتين وهو شخص رائع ورجل عظيم وكل الجماهير تعشقه وأتمنى أن أكون مثله في يوما ما".

ولكن على الرغم من أن «صلاح» يحظى بعشق جميع جماهير النادي الإنجليزي، لما يقدمه هذا الموسم، عن طريق تسجيله 43 هدف خلال 47 مباراة، وقادهم إلى نهائي دوري الأبطال بعد غياب 11 عاما، ولازال يعترف بأن جيرارد هو الأسطورة الحقيقية للنادي.

 

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