750 ألف إسترليني مكافأة «صلاح» للفوز بدوري الأبطال

نجح فريق ليفربول الإنجليزي بقيادة الألماني يورجن كلوب في التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا ليضرب موعداً مع ريال مدريد في اللقاء النهائي.

وتأهل ليفربول على حساب فريق روما الإيطالي بمجموع مباراتي الذهاب والعودة 7-6، فيما تأهل ريال مدريد على حساب البايرن بمجموع مباراتي الذهاب والعودة 4-3.

ذكرت صحيفة «ميرور» الإنجليزية، أن لاعبو ليفربول سوف يحصلون على مكافأة قدرت بـ750 ألف إسترليني حال الفوز على ريال مدريد والتتويج ببطولة دوري الأبطال.