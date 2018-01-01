رونالدو يجدد طلبه بالتعاقد مع «صلاح»

طالب البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي ريال مدريد، إدارة النادي الملكي للتعاقد مع الدولي محمد صلاح، جناح نادي ليفربول الإنجليزي والإسباني دافيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد.

وأكد موقع «دون بالون» الإسباني، أن رونالدو طالب فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد بالتحرك والتعاقد مع صلاح ودي خيا بعد نهاية الموسم.

ويقدم صلاح موسما مميزا مع نادي ليفربول في موسم 2017-2018 حيث سجل 31 هدفًا بالدوري الإنجليزي و 43 هدفًا في كافة المسابقات مع الريدز.