صلاح: مجموعة مصر بالمونديال "صعبة" وواثق من التأهل للدور التالي

أكد محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري، على ثقته في تأهل الفراعنة للدور التالي بكأس العالم الذي تحتضنه روسيا، والمقرر انطلاق أولى مبارياته 14 يونيو المقبل.

وِأشار صلاح في حواره مع «سي إن إن»، إلى أنه على الرغم من احتضان المنتخب المصري لمواهب شابة، إلى أن الروح الجماعية التي يلعب بها الفريق ستجعله يتخطى أولى عقبات المونديال للوصول إلى الدوري التالي.

وشدد الفرعون المصري، على أن مصر وقعت في مجموعة صعبة تضم منتخبات كبيرة مثل روسيا، أوروجواي والسعودية، مؤكداً على أن ثقة المنتخب في قدراته ستجعله يصل إلى غايته بالمونديال.