الوطن سبورت

أحدث الأخبار

أخر الأخبار

المقاولون يتعاقد مع لاعب الشمس 3 مواسم

15 ميدالية لأبطال الريشة الطائرة لذوي الإحتياجات الخاصة ببطولة أفريقيا

عاجل| تركي آل الشيخ يعتذر عن قبول الرئاسة الشرفية للزمالك

بالصور| تكسير "قُلل" في الزمالك بسبب اللجنة المالية

صلاح: مجموعة مصر بالمونديال "صعبة" وواثق من التأهل للدور التالي

منذ 25 دقيقة
كتب: ندى قطب
صلاح: مجموعة مصر بالمونديال "صعبة" وواثق من التأهل للدور التالي

صلاح

أكد محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري، على ثقته في تأهل الفراعنة للدور التالي بكأس العالم الذي تحتضنه روسيا، والمقرر انطلاق أولى مبارياته 14 يونيو المقبل.

وِأشار صلاح في حواره مع «سي إن إن»، إلى أنه على الرغم من احتضان المنتخب المصري لمواهب شابة، إلى أن الروح الجماعية التي يلعب بها الفريق ستجعله يتخطى أولى عقبات المونديال للوصول إلى الدوري التالي.

وشدد الفرعون المصري، على أن مصر وقعت في مجموعة صعبة تضم منتخبات كبيرة مثل روسيا، أوروجواي والسعودية، مؤكداً على أن ثقة المنتخب في قدراته ستجعله يصل إلى غايته بالمونديال.

 

أخبار متعلقة

محمد صلاح: لا أستطيع إيقاف ريال مدريد بمفردي

محمد صلاح: لا أستطيع إيقاف ريال مدريد بمفردي
معلق روسى: بلادنا تخشى محمد صلاح

معلق روسى: بلادنا تخشى محمد صلاح

«موراتا» يفتخر بمحمد صلاح: «روما سيندم على بيعه»

أعرب لاعب تشيلسي الإنجليزي ألفارو موراتا، عن فخره الشديد بما يقدمه منافسه محمد صلاح لاعب ليفربول، مع فريقه بالبريميرليج ودوري الأبطال «تشامبيونزليج».

«كوتينيو»: محمد صلاح سيقدم كل شيء من أجل الفوز بدوري الأبطال

أكد البرازيلي فيليبي كوتينيو على ثقته في قدرات زميله السابق محمد صلاح جناح ليفربول، لقيادة الفريق الإنجليزي نحو منصة تتويج

أخبار قد تعجبك

الأهلى يكشف حقيقة علاج «أزارو» بالسحر فى المغرب

استطلاع رأى

  • ميلان

    ميلان

  • -

    :

    -

    06:00 PM

    الدوري الإيطالي
  • هيلاس فيرونا

    هيلاس فيرونا

  • يوفنتوس

    يوفنتوس

  • -

    :

    -

    08:45 PM

    الدوري الإيطالي
  • بولونيا

    بولونيا

  • ستوك سيتي

    ستوك سيتي

  • 1

    :

    2

    01:30 PM

    الدوري الإنجليزي
  • كريستال بالاس

    كريستال بالاس

  • وست بروميتش ألبيون

    وست بروميتش ألبيون

  • 0

    :

    0

    04:00 PM

    الدوري الإنجليزي
  • توتنهام

    توتنهام

الأكثر قراءة

تقرير.. «توقيت كييف» قد يشكل أزمة لصلاح وماني في نهائي دوري الأبطال بسبب الصيام

الزمالك يحذر باسم مرسي بسبب تهكمه على الأهلي.. و3 بدلاء لـ«فتوح» أمام الإسماعيلي

عاجل| الأهلي يسحب العضوية الشرفية من تركي آل الشيخ في حالة واحدة !
الزمالك يجدد التفاوض مع إبراهيم حسن.. والفريق فى معسكر مغلق استعداداً للدراويش