محمد صلاح: رحيلي عن "تشيلسي" القرار الأفضل في مسيرتي

أكد محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، أن قرار رحيله عن صفوف ناديه السابق تشيلسي هو الأنسب بل وأحد أسباب ما وصل إليه ما الريدز.

وأوضح «صلاح» خلال حواره مع شبكة «سي إن إن»، أسباب رحيله عن تشيلسي والتي كان أبرزها عدم منحه الفرصة الكاملة لإظهار موهبته داخل الملعب وقدرته على اللعب في دوري هام مثل البريميرليج، قائلاً: «رحيلي كان لابد منه».

وأشار الفرعون المصري، إلى أن استمراره في تشيلسي كان سيقتضي ملازمته لدكة البدلاء ومشاركته في المباريات لدة لا تزيد عن 5 دقائق وهو ما أطاح بأحلامه داخل الملعب وجعله يقرر الرحيل على الرغم من رغبته في اللعب بالدوري الإنجليزي، معتبراً ذلك القرار الأفضل في مسيرته.