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محمد صلاح يتحدث عن مدربه السابق في المقاولون العرب

اليوم PM 05:16
كتب: محمد السيسي
محمد صلاح يتحدث عن مدربه السابق في المقاولون العرب

محمد صلاح

أعرب محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري، عن احترامه الشديد لمدربه السابق في المقاولون العرب حمدي نوح، مؤكداً على أن الطرفين تجمعهم علاقة احترام.

وأشار محمد صلاح في حواره مع شبكة «سي إن إن»، إلى أن نوح احتضن موهبته في عمر الـ14 لعام كامل، مؤكدأً أن «نوح» كان يحرص على تدريبه بشكل فردي على الهجمات والتصويبات وهو ما ساعده كثيراً في تدعيم موهبته التي يعتمد عليها الأن بين صفوف الريدز.

واختتم «صلاح»: «اتمنى أن نلتقي في وقت قريب، وهو ما سأحاول فعله بمجرد نزولي إلى مصر، حتى أتقدم له بالشكر على الدعم الذي لا ينسى».

 

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