بالفيديو| هدف عالمي لـ«تريزيجيه» بالدوري التركي

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تريزيجيه
تمكن اللاعب الدولي المصري، ونجم فريق قاسم باشا من تسجيل هدفاً ثانياً لفريقه أمام طرابزون، وذلك في المباراة التي تجمع الفريقين حالياً بالجولة الـ32 من الدوري التركي.
وتشير نتيجة المباراة التي تجمع كلا الفريقين حالياً لتقدم قاسم باشا بنتيجة 5-2.
وجاء هدف النجم المصري الثاني خلال أحداث اللقاء صاحب الـ23 عاماً في الدقيقة 59 من زمن المباراة.
ويعد هذا الهدف هو الثاني للنجم المصري في اللقاء الذي يجمع بين قاسم باشا، وطرابزون، بعد وأن سبق له تسجيل هدف فريقه الثاني في الدقيقة 22.
Trezeguet ‘den trivela gol !— Krampon Sports Media (@Kramponmedia) ٥ مايو ٢٠١٨
Trabzonspor 2-4 Kasımpaşa
(Tüm Goller için @KramponSport ) pic.twitter.com/MNqifOjP0G
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