عاجل| «فيرجسون» بين الحياة والموت

نقل المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، الأسكتلندي السير أليكس فيرجسون إلى أحد المستشفيات الإنجليزية منذ قليل.

وأشارت العديد من التقارير الصحفية البريطانية منذ قليل عن تعرض المدرب الأسكتلندي لنزيف في المخ، مما أدي إلى دخوله في غيبوبة، ومازال غائباً عن الوعي حتى الأن، كما أنه سوف يخضع لعملية جراحية مساء اليوم.

الجدير بالذكر أن المدرب الأسكتلندي صاحب الـ76 عاماً هو أفضل مدرب بتاريخ مانشستر يونايتد، كما أنه المدرب الأكثر تتويجاً بالبطولات طوال تاريخ النادي الإنجليزي الكبير.