الوطن سبورت

أحدث الأخبار

أخر الأخبار

«عمر جابر» على مقاعد بدلاء لوس أنجلوس لمواجهة دالاس بالدوري الأمريكي

«ميرتينز» على أعتاب مانشستر يونايتد بأوامر «مورينيو»

المصري يختتم تدريباته استعداداً لمواجهة يونياو الموزمبيقي

«حجازي» ينتظر هدية من رفاق «رمضان صبحي» أو مانشستر سيتي للبقاء في الدوري

عاجل| «فيرجسون» بين الحياة والموت

منذ 45 دقيقة
كتب: محمد سعيد عبد العظيم
عاجل| «فيرجسون» بين الحياة والموت

فيرجسون

نقل المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، الأسكتلندي السير أليكس فيرجسون إلى أحد المستشفيات الإنجليزية منذ قليل.

وأشارت العديد من التقارير الصحفية البريطانية منذ قليل عن تعرض المدرب الأسكتلندي لنزيف في المخ، مما أدي إلى دخوله في غيبوبة، ومازال غائباً عن الوعي حتى الأن، كما أنه سوف يخضع لعملية جراحية مساء اليوم.

الجدير بالذكر أن المدرب الأسكتلندي صاحب الـ76 عاماً هو أفضل مدرب بتاريخ مانشستر يونايتد، كما أنه المدرب الأكثر تتويجاً بالبطولات طوال تاريخ النادي الإنجليزي الكبير.

أخبار متعلقة

فيرجسون ومورينيو وتشارلتون يشاركون في إحياء الذكرى 60 لضحايا حادثة سقوط طائرة ميونيخ

فيرجسون ومورينيو وتشارلتون يشاركون في إحياء الذكرى 60 لضحايا حادثة سقوط طائرة ميونيخ
بالصور| «ميدو» يلتقي بـ«أليكس فيرجسون».. «رجل عظيم»

بالصور| «ميدو» يلتقي بـ«أليكس فيرجسون».. «رجل عظيم»

«ميدو»: خبرة "فيرجسون" أفضل من كافة الدورات التدريبية

أكد أحمد حسام ميدو، المدير الفني السابق لنادي وادي دجلة، على انه سعيد بالمقابلة التي جمعته اليوم بالسير أليكس فيرجسون، المدرب التاريخي لنادي مانشستر يونايتد.

بالفيديو| تكريم خاص من «فيرجسون» و «مورينيو» لـ «فينجر» أمام مانشستر يونايتد

تلقي المدرب الفرنسي آرسين فينجر المدير الفني لفريق أرسنال تكريماً خاصاً من الثنائي السير أليكس فيرجسون المدير الفني الأسبق لفريق مانشستر يونايتد، والبرتغالي جوز

أخبار قد تعجبك

الأهلى يكشف حقيقة علاج «أزارو» بالسحر فى المغرب

استطلاع رأى

  • ستوك سيتي

    ستوك سيتي

  • 1

    :

    2

    01:30 PM

    الدوري الإنجليزي
  • كريستال بالاس

    كريستال بالاس

  • وست بروميتش ألبيون

    وست بروميتش ألبيون

  • 1

    :

    0

    04:00 PM

    الدوري الإنجليزي
  • توتنهام

    توتنهام

  • ميلان

    ميلان

  • 4

    :

    1

    06:00 PM

    الدوري الإيطالي
  • هيلاس فيرونا

    هيلاس فيرونا

  • طرابزون سبور

    طرابزون سبور

  • 2

    :

    5

    06:00 PM

    الدوري التركي
  • قاسم باشا

    قاسم باشا

  • يوفنتوس

    يوفنتوس

  • 0

    :

    1

    08:45 PM

    الدوري الإيطالي
  • بولونيا

    بولونيا

الأكثر قراءة

عاجل| الأهلي يسحب العضوية الشرفية من تركي آل الشيخ في حالة واحدة !

رسميا| الجونة يتعاقد مع حسام البدرى

تقرير.. «توقيت كييف» قد يشكل أزمة لصلاح وماني في نهائي دوري الأبطال بسبب الصيام
الزمالك يجدد التفاوض مع إبراهيم حسن.. والفريق فى معسكر مغلق استعداداً للدراويش