الدوري الإنجليزي| شاهد.. بث مباشر لمباراة تشيلسي وليفربول

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محمد صلاح في مواجهة تشيلسي
يقدم الوطن سبورت خدمة البث المباشر، لمباراة تشيلسي وليفربول في قمة الجولة 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويقام اللقاء على أرضية ملعب ستامفورد بريدج، حيث سيبدأ في الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة.
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للمشاهدة:
برشلونة
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08:45 PMالدوري الأسباني
ريال مدريد
مانشستر سيتي
0
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0
02:30 PMالدوري الإنجليزي
هيديرسفيلد تاون
أرسنال
1
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0
05:30 PMالدوري الإنجليزي
بيرنلي
تشيلسي
0
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0
05:30 PMالدوري الإنجليزي
ليفربول
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