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الدوري الإنجليزي| شاهد.. بث مباشر لمباراة تشيلسي وليفربول

اليوم PM 04:50
كتب: عثمان إبراهيم
الدوري الإنجليزي| شاهد.. بث مباشر لمباراة تشيلسي وليفربول

محمد صلاح في مواجهة تشيلسي

يقدم الوطن سبورت خدمة البث المباشر، لمباراة تشيلسي وليفربول في قمة الجولة 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويقام اللقاء على أرضية ملعب ستامفورد بريدج، حيث سيبدأ في الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة.

 

حال انقطاع البث اضغط هنا لمشاهدة المباراة

 

للمشاهدة:

 

 

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