الدوري الإنجليزي| شاهد.. بث مباشر لمباراة تشيلسي وليفربول

التاريخ يبتسم لليفربول في مواجهاته أمام تشيلسي علي ملعب ستامفورد بريدج

تستكمل غداً الأحد باقي مباريات الأسبوع 36 من الدوري الإنجليزي، عندما يستضيف فريق تشيلسي فريق ليفربول علي ملعب ستامفورد بريدج، وهو الملعب الذي يمثل عقدة لفريق ال