بالفيديو| التعادل الإيجابي ينهي الشوط الأول بين برشلونة وريال مدريد في كلاسيكو الأرض

انتهي الشوط الأول من مباراة كلاسيكو الأرض بين فريقي برشلونة وريال مدريد، والتي تجمعهما ضمن الجولة الـ36 من منافسات الدوري الإسباني، والتي يحتضنها ملعب كامب نو معقل الفريق الكتالوني.

سيطر برشلونة على أول 10 دقائق من اللقاء، وبدأ ريال مدريد بعد ذلك يتحكم في رتم الملعب، وعاد البارسا في أخر 5 دقائق مرة أخري ليحاول تهديد مرمي الحارس نافاس.

تقدم سواريز لبرشلونة بالهدف الأول في الدقيقة (10) بعد عرضية من سيرجيو روبيرتو.

وتعادل كريستيانو رونالدو بعد للفريق الملكي في الدقيقة (15) بعد استقبال رأسية بنزيما أمام المرمي خالي.

وأهدر رونالدو ثلاث فرض لمضاعفة النتيجة في الدقيقة (25)(27)(38) لكن براعة الحارس تير شتيجن، وعدم استغلال الفرص كانت الكلمة العليا أمام مهاجم الريال.

تلقي كلاً من ناتشو وراموس وفاران بطاقة صفراء من ريال مدريد، بجانب بطاقتين لكل من سواريز وميسي من برشلونة، وبطاقة حمراء من جانب البارسا لسيرجيو روبيرتو في أخر دقائق الشوط بعد دخله النيف ضد مارسيلو.