بالفيديو| «ميسي» يتقدم لبرشلونة بالهدف الثاني أمام ريال مدريد

نجح الأرجنتيني ليونيل ميسي في تسجيل ثاني أهداف برشلونة أمام ريال مدريد في اللقاء الذي يجمع الفريقين بالجولة الـ36 من "الليجا".

جاء هدف النجم الأرجنتيني في الدقيقة 52 من زمن اللقاء.

الجدير بالذكر أن برشلونة يتربع على عرش صدارة الليجا برصيد 86، فيما يحتل الريال المركز الثالث برصيد 71 نقطة.