بالفيديو| «بيل» يتعادل للريال أمام برشلونة

فتح الله: طلبت الرحيل عن المقاولون وانقطعت عن التدريبات باتفاق مع علاء نبيل

قال محمود فتح الله، لاعب نادي المقاولون العرب، اليوم، إنه طلب من إدارة الفريق الرحيل عن صفوف الذئاب نهاية الموسم الحالي.