بالفيديو| «بيل» يتعادل للريال أمام برشلونة

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بيل
نجح الويلزي جاريث بيل في تسجيل هدف التعادل الثاني لفريق ريال مدريد أمام برشلونة في اللقاء الذي يجمع الفريقين بالجولة الـ36 من الليجا.
جاء هدف جاريث بيل في الدقيقة 73 من زمن اللقاء.
الجدير بالذكر أن برشلونة يتربع على عرش صدارة الليجا برصيد 86، فيما يحتل الريال المركز الثالث برصيد 71 نقطة.
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