بالفيديو| التعادل يحسم قمة كلاسيكو الأرض بين الريال وبرشلونة

تعادل فريقي ريال مدريد، وبرشلونة بنتيجة 2-2، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء بالجولة الـ36 من "الليجا".

أحرز هدفي الريال كلاً من : رونالدو في الدقيقة 15، وبيل في الدقيقة 72، فيما أحرز هدفي البارسا كلاً من : سواريز في الدقيقة 10، وميسي في الدقيقة 52.

شهدت أول خمس دقائق من اللقاء، سيطرة برشلونة على منتصف الملعب، عن طريق تناقل الكرات بين ميسي وإنييستا وبوسكيتس، وفي الدقيقة الثالثة سواريز يرفض هدية من تمريرة ميسي ليسددها في جسم الحارس نافاس.

بدأ ريال مدريد بعد ذلك امتصاص حماس لاعبي البارسا، والاستحواذ على منتصف الملعب، وسدد رونالدو كرة من خارج حدود منطقة الجزاء من الجهة اليمني تذهب سهلة لحارس برشلونة تير شتيجن.

في الدقيقة العاشرة يفتتح سواريز أهداف اللقاء، بعد عرضية رائعة من سيرجيو روبيرتو من الجهة اليسري لمرمي ريال مدريد.

شهدت الدقيقة الثالثة عشر حدث اعتراض كبير من جانب لاعبي برشلونة مطالبين حكم اللقاء باحتساب ركلة جزاء بعد تدخل سواريز مع الحارس تير شتيجن.

وفي الدقيقة الخامسة عشر ينجح رونالدو في تسجيل التعادل للريال، بعد استقباله رأسية بنزيما أمام مرمى البارسا الخالي من حارسه.

في الدقيقة التاسعة عشر ميسي يرسل كرة بينية من منتصف الملعب إلي جوردي ألبا لكنها جاءت بعيدة عن حوزته ليضعها أعلي المرمي.

كشر ريال مدريد عن انيابه، وبدأ يهدد مرمي برشلونة دون خطورة حقيقة، ووجهه رونالدو رأسية في الدقيقة الرابعة والعشرين بعد عرضية من ناتشو علت العارضة بسنتيمترات.

عاد المهاجم البرتغالي مجدداً في الدقيقة (26) وينفرد بالحارس شتيجن، ويسدد كرة كانت في طريقها نحو الهدف الثاني، لكن تصدي لها حارس برشلونة تير شتيجن ببراعة.

الدقيقة (27) يسدد رونالدو كرة أرضية من داخل منطقة الجزاء تمر بجانب القائم الأيسر لحارس برشلونة.

وشهد اللقاء في الدقيقة 44 طرد مدافع برشلونة سيرجي بوسكيتس بعد اعتداؤه بدون كرة على مارسيلو، إذ أظهرت الإعادة التليفزيونية قيام روبيرتو بصفع اللاعب البرازيلي على وجهه.

بعدها تبادل كلا الفريقين السيطرة على المباراة دون أي فرص خطيرة من الجانبين، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ونجح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة في التقدم لفريقه بثاني الأهداف في الدقيقة 52 من هجمة مرتدة سريعة قادها بنفسه ليسدد قذيفة لا تصد ولا ترد من داخل منطقة جزاء الملكي محرزاً هدفاً صاروخياً.

وضعط الفريق المدريدي ريال مدريد بكل خطوطه على دفاعات البارسا، لكن دون جدوى.

وفي الدقيقة 70 كاد أن يسجل ميسي ثاني أهداف فريقه أمام الريال من هجمة مرتدة سريعة حتى وصل إلى منطقة جزاء الميرينجي وسدد كرة قوية تصدى لها حارس الريال كيلور نافاس ببراعة وأخرجها إلى ركنية.

وفي الدقيقة 73 نجح الويلزي جاريث بيل في إدراك التعادل للريال من تسديدة قوية من داخل منطقة جزاء البارسا.

وفي الدقيقة 78 تعرض مارسيلو دا سيلفا لعرقلة داخل منطقة جزاء برشلونة لكن حكم اللقاء يأمر باستكمال اللعب ويرفض احتساب ركلة جزاء للملكي.

وفي الدقيقة 79 كاد أن يسجل ميسي ثالث أهداف البارسا بعدما سدد كرة قوية من الجانب الايسر لدفاعات الريال، لكن حارس الريال كيلور نافاس تصدى لكرتهـ وأخرجها ببراعة إلى ركنية.

بعدها تبادل كلا الفريقين السيطرة على اللقاء، دون أي تغيير في نتيجة المباراة.

بهذا التعادل ارتفع رصيد برشلونة إلى 87 نقطة في الصدارة، فيما ارتفع رصيد ريال مدريد إلى 72 نقطة في المركز الثالث.