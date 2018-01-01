«ميسي ورونالدو» يقبلان هدايا «صلاح» بعد فشل تسجيله في المباراة الـ50 مع ليفربول

استغل كلاً من البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد نادي برشلونة الإسباني، والمهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف نادي ريال مدريد، فشل تسجيل محمد صلاح في اللقاء رقم 50 له بقميص ليفربول الإنجليزي، في لقاء الريدز أمام تشيلسي في اللقاء الذي جمعهما ضمن الجولة الـ37 من منافسات البريميرليج، وانتهي بفوز البلوز بهدف دون رد.

- رونالدو يعادل رقم صلاح على هداف العام في أوروبا.

تمكن مهاجم ريال مدريد، من تسجيل هدف فريقه الأول في لقاء الكلاسيكو أمام برشلونة على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الدوري الإسباني، ليصل للهدف رقم 43 مع الفريق الملكي هذا الموسم بمختلف المسابقات، ويعادل رقم محمد صلاح هداف الدوري الإنجليزي وهداف ليفربول، بنفس رصيد الأهداف كهداف لعام 2018 في أوروبا.

- ميسي يوسع الفارق مع صلاح على لقب الحذاء الذهبي.

أحرز ميسي ايضاً هدف برشلونة الثاني في لقاء الكلاسيكو ضد ريال مدريد، ليصل للهدف رقم 33 هذا الموسم في الدوري الإسباني، ويوسع الفارق مع محمد صلاح صاحب الـ31 هدف في الدوري الإنجليزي، على جائزة الحذاء الذهبي لهداف الدوريات الكبري في أوروبا.

جدير بالذكر أن الدوري الإنجليزي متبقي من عمره جولة واحدة فقط، مما يعني تسجيل صلاح إلى ثلاثة أهداف أمام فريق برايتون يوم 13 من الشهر الجاري، وعدم أحراز ميسي إلى أي هدف خلال جولتين متبقيتين للبرغوث الأرجنتيني في الدوري الإسباني.