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صيام «صلاح» عن التهديف يقرب «ميسي» من إنهاء الصراع على الحذاء الذهبي

منذ 52 دقيقة
كتب: محمد محجوب
صيام «صلاح» عن التهديف يقرب «ميسي» من إنهاء الصراع على الحذاء الذهبي

صلاح وميسي

أصبح صراع الحذاء الذهبي لهداف الدوريات الكبرى في أوروبا، محسوماً وبنسبة كبيرة للبرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني، على حساب محمد صلاح هداف الدوري الإنجليزي ونادي ليفربول.

ويتصدر ميسي قائمة هدافي الحذاء الذهبي برصيد 33 هدفاً بعد تسجيله هدف في مرمي ريال مدريد اليوم، ويتوقف رصيد صلاح عند 31 هدفاً، بعد صيامه عن التهديف في الدوري الإنجليزي لثلاث مباريات على التوالي.

وباتت جائزة الحذاء الذهبي بعيدة عن صلاح، وتقترب أكثر فأكثر من ميسي، لأن الدوري الإنجليزي متبقي من عمره جولة واحدة فقط، مما يعني تسجيل أن صلاح ثلاثة أهداف أمام فريق برايتون يوم 13 من الشهر الجاري، وعدم أحراز ميسي أي هدف خلال الجولتين المتبقيتين للبرغوث الأرجنتيني في الدوري الإسباني، وربما يكون ذلك صعب تحقيقه نظرا لمساعدة لاعبي برشلونة إلى هدافهم من أجل نيل الجائزة للمرة الثانية على التوالي.

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