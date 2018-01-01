بالأرقام| «صلاح» يعيش أسوأ فتراته مع ليفربول

غاب المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، عن التهديف في الثلاث مباريات الأخيرة مع الريدز، موقعا بذلك على أسوأ فتراته مع فريقه منذ انضمامه إليه قادما من روما الإيطالي بقيمة 42 مليون يورو، كأغلى لاعب في تاريخ النادي الإنجليزي وقتها.

محمد صلاح، الذي يعتلي صدارة هدافي الدوري الإنجليزي حتى الآن برصيد 31 هدفًا وبفارق 4 أهداف عن هاري كين لاعب توتنهام، كما أنه قاد ليفربول للوصول لنهائي دوري الأبطال وثاني الهدافين في الشامبيونزليج برصيد 10 أهداف بفارق كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد، وصاحب الـ 43 هدفًا في جميع المسابقات هذا الموسم، كما أنه أفضل لاعب في العام في الدوري الإنجليزي، المقدمة من رابطة النقاد الإنجليزية FWA، وأفضل لاعب في إنجلترا المقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية PFA، إلا أن الفرعون المصري يمر بفترة صعبة خلال آخر ثلاث لقاءات مع الريدز على عكس ما تتوقعه منه جماهير آنفيلد في كل مباراة يخوضها "مومو".

ويمر صلاح بهبوط في المستوى، آخر ثلاث مباريات لليفربول، إذ لم ينجح صلاح في إحراز أي هدف فيهم، ستوك سيتي في الدوري الإنجليزي ثم إياب نصف نهائي دوري الأبطال أمام روما الإيطالي، وبالأمس في مباراة تشيلسي بالدوري.

وبالنظر إلى مباريات محمد صلاح مع ليفربول هذا الموسم فنجده أنه لعب 50 مباراة مع الريدز وأحرز 43 هدفا وصنع 15 آخرين في مختلف المسابقات، لكن لم يسبق للفرعون المصري الغياب عن التسجيل وهز مرمى الخصوم في أكثر من جولتين، والتي ظهرت مرة واحدة هذا الموسم خلال مباراتي نيوكاسل يونايتد ومانشستر يونايتد في شهر أكتوبر الماضي، حيث لم يسجل "مومو" في هذين اللقاءين الممتاليين بالمسابقة، لتأتي الثلاث لقاءات الأخيرة أمام ستوك وروما وتشيلسي هى أطول فترة لم يتمكن فيها صلاح من التهديف لتكون هى الأسوأ منذ ارتداءه قميص الريدز، بداية الموسم الجاري.

ويتبقى لصلاح لقاءان فقط أمام برايتون في الدوري يوم الأحد 13 مايو، ونهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد يوم 26 مايو في العاصمة الأوكرانية، كييف، وتمني الجماهير النفس بعودة صلاح للتهديف في لقاء برايتون قبل خوض المباراة النهائية أمام الريال.