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«رونالدو» لن يغيب عن نهائي دوري أبطال اوروبا أمام ليفربول

منذ 43 دقيقة
كتب: عثمان إبراهيم
«رونالدو» لن يغيب عن نهائي دوري أبطال اوروبا أمام ليفربول

رونالدو يعاني من الإصابة

تعرض البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد إلى تدخل قوي من جيرارد بيكيه مدافع برشلونة، في مباراة الكلاسيكو التي جمعت كلا اللاعبين ليلة الأمس.

وخرج "رونالدو" متأثرا بالإصابة بين شوطي المباراة، وقرر "زيدان" المدير الفني للفريق الملكلي سحبه بعد شعور البرتغالي بآلام قوية على مستوى كاحل القدم ودفع بأسينسيو بدلا منه.

وخضع "رونالدو" منذ قليل إلى العديد من الفحوصات، التي أثبتت إصابته بالتواء خفيف على مستوى الكاحل، وأشارت نتيجة الأشعة أنه سيكون قادرا على خوض نهائي دوري أبطال أوروبا الذي سيكون ضد نادي ليفربول الإنجليزي يوم السبت الموافق 26 من شهر مايو الجاري في كييف.

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