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ميسي يوسع فارق الأهداف مع صلاح في صراع الحذاء الذهبي

منذ 36 دقيقة
كتب: أحمد سرور
ميسي يوسع فارق الأهداف مع صلاح في صراع الحذاء الذهبي

ميسي

أضاف الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب جناح فريق برشلونة الإسباني، الهدف الثالث لفريقه في مواجهة فريق فياريال، المقامة الآن علي ملعب الكامب نو ضمن مؤجلات الأسبوع 34 من الدوري الإسباني .

بهذا الهدف، رفع ميسي رصيده من الأهداف خلال الدوري الإسباني إلي 35 هدف، ليوسع الفارق بينه وبين الدولي المصري، لاعب ليفربول الإنجليزي، إلي أربعة أهداف، ليؤكد علي اقترابه من الفوز بالحذاء الذهبي خلال هذا الموسم .

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