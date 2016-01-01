مفاجأة| بالأرقام محمد صلاح «أغلى» من 10 منتخبات دول كبرى بالمونديال

نقلاً عن العدد الورقي

بمشاركة الفرعون المصرى محمد صلاح فى مونديال روسيا، الذى سيقام فى الفترة ما بين 14 يونيو إلى 15 يوليو، ستكون قيمته السوقية أعلى من 10 منتخبات مشاركة فى المونديال، حيث شهدت الفترة الماضية ارتفاع القيمة السوقية لجناح نادى ليفربول الإنجليزى، هذا الموسم، وبشكل قياسى، حتى وصلت إلى 80 مليون يورو، فى ارتفاع حوالى الضعفين تقريباً خلال أقل من عام واحد.

انتقل الفرعون المصرى إلى النادى الإنجليزى فى شهر يوليو الماضى، مقابل 42 مليون جنيه إسترلينى، ومع تألقه المميز مع فريقه، ارتفعت قيمته السوقية بقفزه قياسية إلى 80 مليون يورو، ليكون أكثر لاعب فى التاريخ يحقق هذه الطفرة، ومن المتوقع أن تواصل ارتفاعها بعد انتهاء كأس العالم، حيث حددت إدارة «الريدز» 200 مليون يورو، مقابل رحيله عن الفريق.

وبالأرقام يفوق سعر بيع محمد صلاح القيمة التسويقية الكاملة لـ10 منتخبات ستشارك فى مونديال روسيا وهى تونس وكوريا الجنوبية واليابان وأستراليا وإيران وكوستاريكا وأيسلندا وبيرو والسعودية وبنما.

أيسلندا 38 مليون يورو

يعد منتخب أيسلندا أبرز الفرق الأوروبية حالياً، بعد حدوث طفرة كبيرة خلال السنوات الماضية، وتحديداً عام 2016، بعدما تأهلوا لكأس الأمم الأوروبية، وصعدوا إلى دور الـ8 بعدما تأهلوا من دور الـ16 على حساب منتخب إنجلترا، وكانوا مفاجأة البطولة، وخلال تصفيات كأس العالم صعدوا من خلال الملحق الأوروبى، بعدما تساووا فى النقاط مع المنتخب البرتغالى، ولكن الأخير كان متفوقاً فى المواجهات المباشرة، واللاعب الأغلى فى الفريق هو يوهان بيرج جودموندسون، جناح نادى بيرنلى الإنجليزى، وتبلغ قيمته السوقية 4 ملايين يورو.

كوستاريكا 40 مليون يورو

ويمتلك منتخب كوستاريكا واحداً من أفضل وأبرز حراس العالم، وهو كيلور نافاس، حارس مرمى نادى ريال مدريد الإسبانى، والبالغ قيمته السوقية 18 مليون يورو.

السعودية 22 مليون يورو

وقع المنتخب السعودى فى المجموعة الأولى مع كل من روسيا ومصر وأوروجواى، وأغلى لاعب ياسر الشهرانى، ظهير أيسر نادى الهلال السعودى.

اليابان 54 مليون يورو

يعد المنتخب اليابانى واحداً من أقوى المنتخبات الآسيوية، وأغلب اللاعبين يلعبون فى الدورى المحلى، ويعد شويا نيكوجيما، جناح نادى بورتيمونينسى البرتغالى، هو الأغلى فى الفريق بـ5.5 مليون يورو.

تونس 56 مليون يورو

يشارك المنتخب التونسى فى المونديال ضمن منافسات المجموعة السابعة، ويعد اللاعب الأغلى فى الفريق هو جناح نادى مونبلييه الفرنسى إلياس سخيرى، وقيمته السوقية هى 8 ملايين يورو.

أستراليا 54 مليون يورو

واحد من أكثر الفرق التى وجدت فى كأس العالم خلال السنوات الماضية، ولكن منذ اعتزال هارى كيويل وفيدوكا افتقد الفريق للنجم الأوحد، ليصبح اللاعب الأغلى هو حارس الفريق ماثيو راين، حارس مرمى برايتون الإنجليزى.

إيران 47 مليون يورو

واحد من أقوى المنتخبات الآسيوية، ومنذ اعتزال الجيل الذهبى، والذى كان يملك لاعبين مميزين أبرزهم على دائى، لم يملك الفريق سوى لاعب واحد متميز فى الدوريات الأوروبية وهو ساردار أزمون، مهاجم نادى روبين كازان، صاحب الـ9 ملايين يورو كقيمة سوقية.

بنما 1.5 مليون يورو

يعد منتخب بنما، هو المنتخب الأقل قيمة سوقية، وسط الفرق المشاركة فى المونديال، ويشارك للمرة الأولى، ويلعب أغلب لاعبى بنما فى الدورى المحلى، وأغلى اللاعبين فى القيمة السوقية هو فالنتين بامينتيل، لاعب نادى بلازا أمادور البنمى.

كوريا الجنوبية 75 مليون يورو

المنتخب الأعلى قيمة بين الـ10 منتخبات الأقل من محمد صلاح، بسبب امتلاكهم لهيونج مين سون، جناح نادى توتنهام الإنجليزى، وهو واحد من نجوم البريميرليج، حيث تبلغ قيمته السوقية 35 مليون يورو.

بيرو 38 مليون يورو

حقق منتخب بيرو مفاجأة كبيرة بالتأهل إلى المونديال على حساب منتخبات عريقة فى قارة أمريكا الجنوبية مثل منتخب تشيلى، ويعد نجمهم الأبرز أندرى كاريلو، جناح نادى واتفور، وقيمته السوقية 6 ملايين يورو.