الوطن سبورت

أحدث الأخبار

أخر الأخبار

عماد متعب يصل فندق الأهلي في دبي

بالصور| حجازي يودع حسام غالي

محاولات من عامر حسين لإقناع رئيس سموحة بالتراجع عن الانسحاب من الكأس

بعد انسحاب ريال مدريد.. «ليفاندوفسكي » يقرر البقاء في بايرن ميونخ

بالصور| «دوري الأبطال» يضم محمد صلاح لأساطير أفريقيا

اليوم PM 02:23
كتب: أحمد أبوالليل
بالصور| «دوري الأبطال» يضم محمد صلاح لأساطير أفريقيا

صلاح

تواجد المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، ضمن قائمة أساطير أفريقيا، الذين نجحوا في قيادة فرقهم للوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا "الشامبيونزليج".

ونشر الحساب الرسمي لبطولة دوري أبطال أوروبا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورا للمصري محمد صلاح، فضلا عن أساطير أفريقيا، وهم الكاميروني صامويل إيتو، لاعب برشلونة  الإسباني السابق، النيجيري نوانكو كانو، لاعب أياكس الهولندي السابق، والإيفواري ديديه دروجبا، لاعب تشيلسي الإنجليزي السابق.

كما نشر حساب الشامبيونزليج تصويتا على أسطورة أفريقيا من بين هؤلاء الأربعة، والذين لمعوا في سماء الكرة الأوروبية.

جدير بالذكر أن صلاح يستعد لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا "الشامبيونزليج" أمام ريال مدريد الإسباني، والمقرر له يوم 26 مايو المقبل، بالعاصمة الأوكرانية، كييف.

أخبار متعلقة

مفاجأة| بالأرقام محمد صلاح «أغلى» من 10 منتخبات دول كبرى بالمونديال

مفاجأة| بالأرقام محمد صلاح «أغلى» من 10 منتخبات دول كبرى بالمونديال
بالفيديو| أسطورة ليفربول: تفاجئت بأداء «صلاح».. وأتوقع تألقه مع مصر في المونديال

بالفيديو| أسطورة ليفربول: تفاجئت بأداء «صلاح».. وأتوقع تألقه مع مصر في المونديال

بالصور| محمد صلاح يحتفل بجائزتي أفضل لاعب في البريميرليج

احتفل محمد صلاح لاعب ليفربول والمنتخب المصري، بحصوله على جائزة أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي والتي ترعاها رابطة الكتاب الرياضيين الإنجليز.

عاشور وصلاح محسن جاهزان لمواجهة كمبالا

قال خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن ثنائي الأهلي حسام عاشور وصلاح محسن جاهزان لمواجهة كمبالا الأوغندي، يوم 15 مايو الجاري، في الجولة

أخبار قد تعجبك

الأهلى يحسم ضم «بن شرقى» ومدافع الداخلية.. والعقوبات تطارد «أزارو وأجايى»

استطلاع رأى

  • الأهلي

    الأهلي

  • -

    :

    -

    06:00 PM

    مباريات ودية
  • أياكس

    أياكس

  • الإسماعيلي

    الإسماعيلي

  • -

    :

    -

    07:00 PM

    الدوري المصري
  • المصري البورسعيدي

    المصري البورسعيدي

الأكثر قراءة

هاري كين يقلص فارق الأهداف مع صلاح في صراع هدافي الدوري الإنجليزي

بالصور| «فيفا» يسخر من محمد النني

مرتضى يهاجم مدرب سموحة: «خليك في نفسك»
الزمالك يعسكر لـ«سموحة».. ويحفّز اللاعبين مادياً