بالصور| «دوري الأبطال» يضم محمد صلاح لأساطير أفريقيا

تواجد المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، ضمن قائمة أساطير أفريقيا، الذين نجحوا في قيادة فرقهم للوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا "الشامبيونزليج".

ونشر الحساب الرسمي لبطولة دوري أبطال أوروبا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورا للمصري محمد صلاح، فضلا عن أساطير أفريقيا، وهم الكاميروني صامويل إيتو، لاعب برشلونة الإسباني السابق، النيجيري نوانكو كانو، لاعب أياكس الهولندي السابق، والإيفواري ديديه دروجبا، لاعب تشيلسي الإنجليزي السابق.

كما نشر حساب الشامبيونزليج تصويتا على أسطورة أفريقيا من بين هؤلاء الأربعة، والذين لمعوا في سماء الكرة الأوروبية.

جدير بالذكر أن صلاح يستعد لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا "الشامبيونزليج" أمام ريال مدريد الإسباني، والمقرر له يوم 26 مايو المقبل، بالعاصمة الأوكرانية، كييف.