«صلاح» يكشف عن مستقبله مع ليفربول بعد تقديم موسم استثنائي

أعرب محمد صلاح هداف نادي ليفربول الإنجليزي، وهداف الدوري الأقوى في العالم "البريميرليج"، عن سعادته الغامرة بتواجده في فريق بحجم «الريدز»، بعد تقديم موسم استثنائي مع الفريق، وحصد العديد من الجوائز الفردية.

وقال «صلاح» في تصريحاته لموقع "ليفربول ايكو": "أنا سعيد هنا، وكل شيء يسير عل ما يرام".

وتابع: "لقد قدمنا موسماً رائعاً، كلنا متحمسون لتحقيق دوري الأبطال، تغلبنا على العديد من الأندية الكبيرة منها مانشستر سيتي وروما".

وأضاف: "بالطبع لدي طموحات أخري مع ليفربول في المستقبل، ما قدمته مع الفريق هذا الموسم ليس سوي البداية".

جدير بالذكر أن "صلاح" توج بالأمس، بجائزتي أفضل لاعب في العام مع ليفربول بتصويت زملائه بالفريق، وأفضل لاعب في البريميرليج المقدمة من رابطة النقاد الرياضيين الإنجليز.