«صلاح» يعلق على عدم التهديف في الآونة الأخيرة

تحدث محمد صلاح هداف نادي ليفربول الإنجليزي، وهداف الدوري الأقوى في العالم "البريميرليج"، عن عدم مواصل تسجيل الأهداف في المباريات خلال الآونة الأخيرة في الدوري.

وقال في تصريحاته لموقع "ليفربول ايكو": "لم أسجل في المباراتين الأخيرتين من الدوري، لكنني بخير".

وتابع: "عدم التسجيل في مباراتين متتاليتين ليست نهاية العالم، انه أمر طبيعي".

وأضاف: "لقد كان موسم استثنائي بالنسبة لي، ولكن دون مساعدة زملائي كان من الصعب تحقيق كل ذلك".

جدير بالذكر أن صلاح يتصدر ترتيب هدافي البريميرليج برصيد 31 هدف، بفارق 3 أهداف عن أقرب منافسيه هاري كين مهاجم نادي توتنهام، كما توج بالأمس، بجائزتي أفضل لاعب في العام مع ليفربول بتصويت زملائه بالفريق، وأفضل لاعب في البريميرليج المقدمة من رابطة النقاد الرياضيين الإنجليز.