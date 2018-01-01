مفاجأة| بالأرقام.. «صلاح» ثاني اللاعبين أجرا في ليفربول

كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، عن إجمالي الحوافز المالية التي حصل عليها الدولي المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، في تقرير لها عن تسريب عقود كبار الدوري الإنجليزي، خلال الصفقات التي أبرمتها الأندية، بداية الموسم، تحت عنوان، "تسريبات كرة القدم .. الكشف عن الألعاب القذرة خلف اللعبة الجميلة".

وأكدت الصحيفة أن محمد صلاح، حصل على 2.5 مليون جنيه استرليني (60 مليون جنيه مصري) بخلاف راتبه الأسبوعي فور وصوله إلى 35 هدفًا مع فريق ليفربول، وفق العقد الذي أبرم بين اللاعب وناديه مطلع الموسم، موضحة أنه يحصل على 123 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً، وقد نجح الدولى المصري في تخطي هذا الرقم والوصول لـ43 هدفا مع الريدز فى مختلف المسابقات.

وفي المقابل تقاضى الهولندي فيرجيل فان دايك، بمجرد الانتقال للفريق حصل على 6 مليون إسترليني، كما أنه يتحصل على راتب أعلى من محمد صلاح ويبلغ 124 ألف جنيه إسترليني.

وأصبح الفرعون المصري قريبا من الحصول على لقب هداف البريميرليج، إذ تتبقى جولة واحدة من الدورى الإنجليزي ستقام، غدا الأحد، ويتصدر ترتيب الهدافين بـ31 هدفا بفارق 3 عن الوصيف هاري كين، مهاجم توتنهام.