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انفراد.. «الوطن سبورت» تكشف أسباب استبعاد إبراهيم حسن من معسكر الإسماعيلي لمواجهة المصري

منذ 26 دقيقة
كتب: ميسرة سليمان
انفراد.. «الوطن سبورت» تكشف أسباب استبعاد إبراهيم حسن من معسكر الإسماعيلي لمواجهة المصري

إبراهيم حسن

يكشف "الوطن سبورت" أسباب استبعاد إبراهيم حسن لاعب الإسماعيلي من معسكر الفريق ببرج العرب استعداد لمواجهة المصري في المباراة التي انتهت بالتعادل الايجابي بين الفريقين.

وعلمت "الوطن سبورت" أن اللاعب قد أرسل رسالة واتس آب من هاتفه الشخصي الي إبراهيم عثمان رئيس النادى، وجاء نص الرسالة كالتالي : "يا بشمهندس إبراهيم أنا عايز فلوس علشان داخل علي جواز، وهعمل فرحي بعد العيد، وكل اللعيبة أخدوا 25 %، وأنا الوحيد اللي اخدت 12 %" وعلي الفور قام رئيس النادى بإصدار قرار باستبعاد اللاعب من معسكر مباراة المصري.

واحتل الإسماعيلي مركز الوصافة بالتعادل الايجابي مع المصري ليشارك الفريق في دورى أبطال أفريقيا الموسم المقبل.

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