صلاح بعد فوزه بالأفضل في البريميرليج: «الجائزة أفضل رد على للمشككين»

أعرب محمد صلاح لاعب ليفربول والمنتخب المصري، عن فرحته الشديدة حيال فوزه بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي للموسم الحالي والتي تقدمها الشركة الراعية للبريميرليج.

وأكد الفرعون المصري، على أنه يشعر بالفخر باللعب للدوري الإنجليزي لاسيما بعد ابتعاده عنه لرحيله عن تشيلسي وانتقاله للعب بالدوري الإيطالي كانت المحطة التي ساعدته على العودة مرة أخرى للبريميرليج بهذا الأدائ الثابت الذي يظهر عليه هذا الموسم بين صفوف الريدز.

وأضاف صلاح: «لقد كنت أريد دوماً أن أعود إلى الدوري الإنجليزي حتى أثبت نفسي لهؤلاء الذين قالوا أنني لم أستطيع النجاح هنا أول مرة».

حصد محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، جائزة أفضل لاعب في البريميرليج، للموسم الحالي والتي تقدمه الشركة الراعية للبريميرليج.

وكانت الشركة الراعية للدوري الإنجليزي «بريميرليج» أعلنت عن قائمة المرشحين للتويج بجائزة أفضل لاعب في الموسم الحالي من الدوري، والتي يترأسها محمد صلاح لاعب ليفربول والمنتخب المصري.

وزاحم «صلاح» منافسه البلجيكي كيفين دي بروين صانع ألعاب مانشستر سيتي، والرباعي الحارس ديفيد دي خيا «مانشستر يونايتد»، هاري كين «توتنهام»، رحيم سترلينج «مانشستر سيتي»، جيمس تاركوفسكي «بيرنلي».

ويعتمد حسم الجائزة على تصويت الجماهير الذي يمثل 10% من النتيجة النهائية، بينما سيحدد خبراء كرة القدم نسبة 90% الأخرى، وعلى رأس هؤلاء الخبراء السير أليكس فيرجسون وآلان شيرار، وسيتم إعلان الفائز بتلك الجائزة يوم 13 من شهر مايو الجاري.

ويتصدر محمد صلاح حتى ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بـ31 هدفاً وصنع 10 آخرين، بينما «دي بروين» سجل 8 اهداف وصنع 15 هدفاً آخر.