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«صلاح» يقود تشكيل ليفربول في مباراته الأخيرة بالدوري الإنجليزي أمام برايتون

منذ 10 دقيقة
كتب: عثمان إبراهيم
«صلاح» يقود تشكيل ليفربول في مباراته الأخيرة بالدوري الإنجليزي أمام برايتون

صلاح وماني وفيرمينو

أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق كرة القدم بنادي ليفربول عن تشكيل فريقه الذي يستضيف برايتون في إطار الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

ويقود المصري محمد صلاح تشكيل الريدز، الذي يعتمد على طريقة 4-23-3-1 ويتكون من:

حارس المرمى: كاريوس

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد، فان دايك، لوفرين، روبرتسون

خط الوسط: فينالدوم، هندرسون وأمامهما الثلاثي محمد صلاح، فيرمينو، ماني

خط الهجوم: سولانكي

 

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