«كين» يتعادل لتوتنهام ويقلص فارق الأهداف مع «صلاح»

تمكن هاري كين من تسجيل هدف التعادل لنادي توتنهام في مرمى ليستر سيتي في الدقيقة 7 من بداية المباراة.

ورفع "كين" رصيده إلى 29 هدفا، ليضغط على محمد صلاح الذي يتصدر ترتيب الهدافين بـ31 هدفا.

يُذكر ان ليستر سيتي تقدم عبر جيمي فاردي بعد 4 دقائق فقط من بداية المباراة.