«كين» يتعادل لتوتنهام ويقلص فارق الأهداف مع «صلاح»

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هاري كين ومحمد صلاح
تمكن هاري كين من تسجيل هدف التعادل لنادي توتنهام في مرمى ليستر سيتي في الدقيقة 7 من بداية المباراة.
ورفع "كين" رصيده إلى 29 هدفا، ليضغط على محمد صلاح الذي يتصدر ترتيب الهدافين بـ31 هدفا.
يُذكر ان ليستر سيتي تقدم عبر جيمي فاردي بعد 4 دقائق فقط من بداية المباراة.
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