بالفيديو| محمد صلاح يسجل في برايتون ويسجل رقما قياسيا جديدا

تمكن محمد صلاح من تسجيل هدف التقدم لفريق ليفربول في مرمى برايتون، في الدقيقة 26 من بداية المباراة.

ورفع "صلاح" رصيده إلى 32 هدفا في سباق هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، ليعيد فارق الثلاثة أهداف مع ملاحقه هاري كين الذي سجل 29 هدفا.

وبهذا الهدف حقق محمد صلاح رقما قياسيا جديدا، بتسجيله 32 هدفا في موسم واحد بالدوري الإنجليزي الممتاز الذي يلعب فيه 38 مباراة، لينفرد اللاعب المصري بهذا الرقم.