بالفيديو| محمد صلاح يسجل في برايتون ويسجل رقما قياسيا جديدا

أحدث الأخبار
محمد صلاح
تمكن محمد صلاح من تسجيل هدف التقدم لفريق ليفربول في مرمى برايتون، في الدقيقة 26 من بداية المباراة.
ورفع "صلاح" رصيده إلى 32 هدفا في سباق هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، ليعيد فارق الثلاثة أهداف مع ملاحقه هاري كين الذي سجل 29 هدفا.
وبهذا الهدف حقق محمد صلاح رقما قياسيا جديدا، بتسجيله 32 هدفا في موسم واحد بالدوري الإنجليزي الممتاز الذي يلعب فيه 38 مباراة، لينفرد اللاعب المصري بهذا الرقم.
أتلانتا
-
:
-
06:00 PMالدوري الإيطالي
ميلان
ليفانتي
-
:
-
08:45 PMالدوري الأسباني
برشلونة
روما
-
:
-
08:45 PMالدوري الإيطالي
يوفنتوس
توتنهام
3
:
3
04:00 PMالدوري الإنجليزي
ليستر سيتي
هيديرسفيلد تاون
0
:
1
04:00 PMالدوري الإنجليزي
أرسنال
نيوكاسل يونايتد
3
:
0
04:00 PMالدوري الإنجليزي
تشيلسي
مانشستر يونايتد
1
:
0
04:00 PMالدوري الإنجليزي
واتفورد
ليفربول
3
:
0
04:00 PMالدوري الإنجليزي
برايتون
كريستال بالاس
0
:
0
04:00 PMالدوري الإنجليزي
وست بروميتش ألبيون
سوانزي سيتي
1
:
2
04:00 PMالدوري الإنجليزي
ستوك سيتي
ساوثهامبتون
0
:
0
04:00 PMالدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي
تعليقات الفيسبوك